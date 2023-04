Ci ha messo ancora una volta i suoi guantoni André Onana nell'ultima azione della gara, superandosi sul tiro di Ramos e blindando la porta nerazzurra e il doppio vantaggio. Per il portierone camerunense si tratta del sesto clean sheet nelle 9 partite disputate in Champions League. Una grandissima prestazione che cancella subito la lettura non certamente impeccabile del tiro cross di Candreva nell'ultima partita di campionato.