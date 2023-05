Una serata speciale e storica per Inzaghi. Quella contro il Milan nel derby di ritorno di Champions League è stata la 200esima vittoria da allenatore per lui: 154 in Serie A, 17 in Coppa Italia, 25 nelle coppe europee e 4 in Supercoppa Italiana.

Con l'approdo in finale di Champions, Simone Inzaghi diventa il quarto allenatore della storia dell'Inter in grado di portare l'Inter all'ultimo atto della massima competizione europea. Prima di lui Helenio Herrera (tre finali, due vinte), Giovanni Invernizzi e José Mourinho.