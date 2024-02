Romelu Lukaku (tre stagioni con l’Inter tra il 2019 e il 2023, segnando 57 gol in 97 presenze in Serie A TIM – non trova la rete contro una squadra con cui ha giocato in precedenza nei big-5 campionati europei dal 25 febbraio 2018, con il Manchester United contro il Chelsea (vittoria per 2-1); con una rete, inoltre, il belga raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa in nove dei suoi ultimi 10 campionati disputati