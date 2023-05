A spingere l'Inter verso il successo contro il Sassuolo è la doppietta di Romelu Lukaku, salito a quota 12 reti stagionali. Il belga ha aperto e chiuso il match con due sinistri violenti e precisi. Un classico, quello di Lukaku contro il Sassuolo: vittima preferita, come il Genoa, con 6 reti segnate ai neroverdi, che subiscono la seconda doppietta del belga. Il momento di forma di Lukaku è certificato dai numeri: da inizio aprile è uno dei due giocatori insieme a Antoine Griezmann a essere stato in grado di fornire almeno quattro gol e quattro assist nei maggiori cinque campionati in corso (cinque gol e quattro passaggi vincenti).