Tre degli attuali attaccanti dell'Inter, quando vedono il Sassuolo, si scatenano. Romelu Lukaku ha segnato 4 gol in quattro sfide contro i neroverdi in Serie A (inclusa la sua prima doppietta nel torneo, datata 20 ottobre 2019). In quella stessa partita anche Lautaro Martinez ha messo a segno la sua prima marcatura multipla in Serie A: pure il Toro conta 4 reti contro gli emiliani, squadra con cui arrivò anche l'esordio assoluto con la maglia dell'Inter (19 agosto 2018).

Numeri più importanti per Edin Dzeko: 8 gol in Serie A contro il Sassuolo in Serie A, sua seconda vittima preferita in campionato dopo l'Atalanta. Tra questi il bosniaco ne ha segnati 3 in nerazzurro, inclusa la doppietta che ha deciso la sfida d'andata di questa stagione.