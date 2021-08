Lukaku al Chelsea? Lo Stamford Bridge non porta bene: Big Rom mai a segno

Finora Big Rom non è mai andato in rete nello lo stadio dei Blues

Il Chelsea sta lavorando con l'Inter per provare a riportare Romelu Lukaku a Londra. Durante la sua carriera da professionista, il belga ha però giocato 14 partite allo Stamford Bridge (otto per i Blues e sei contro) ma non ha mai segnato in quello stadio. Come ricorda Opta, infatti, tutti e i 21 tiri di Big Rom non si sono mai convertiti in gol.