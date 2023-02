Lautaro Martinez sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è in Italia: non era mai arrivato a quota 12 reti nelle prime 21 partite giocate dall’Inter in campionato. Il Toro ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A TIM e l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno 6 di fila senza altri compagni a referto è stato Altobelli nel 1983 (sette di fila in quel caso).