La Supercoppa 2024 sarà l'occasione per Lautaro Martinez per entrare nella storia della competizione a livello statistico. Dopo le reti segnate nel 2022, 2023 e 2024, il capitano dell'Inter può diventare il primo giocatore capace di andare a segno in quattro diverse edizioni della competizione. In questo momento, il Toro condivide il primato con Paulo Dybala.