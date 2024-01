Capocannoniere per distacco di questa Serie A, con 18 gol fatti in altrettante presenze, Lautaro Martinez scenderà in campo a Firenze domenica sera per migliorare questa statistica che gli consentirebbe, andando a segno, di agganciare l'ottava posizione nella classifica dei bomber all time dell'Inter occupata attualmente da Mauro Icardi con 124 realizzazioni. Lo riporta Opta.