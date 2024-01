La caccia al 124esimo gol con l'Inter che gli consentirebbe di raggiungere Mauro Icardi all'ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori in maglia nerazzurra non è l'unico dato di Lautaro Martinez da mettere in luce. A certificare l'esponenziale crescita del Toro c'è anche il fatto che, come ricorda Opta, il capitano nerazzurro sia uno dei quattro giocatori ad avere preso parte ad almeno 20 marcature nei cinque maggiori tornei europei nelle ultime quattro stagioni.