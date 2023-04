Lautaro Martinez in questo campionato ha tentato 108 conclusioni e ha partecipato a 144 tiri dell'Inter. Come ricorda il sito statistico Opta, nessun giocatore ha fatto meglio del Toro in questa Serie A. L'argentino ha inoltre messo a segno due gol contro l'Empoli, entrambi arrivati nella vittoria per 4-2 dei nerazzurri a San Siro nella scorsa stagione.