Con lo straordinario gol da fuori realizzato contro il Bologna, Lautaro Martinez è arrivato a quota 10 reti in campionato dopo sole 8 giornate. Il capitano nerazzurro è il terzo giocatore nella storia dell'Inter ad andare in doppia cifra nelle prime otto partite giocate dai nerazzurri in una stagione di Serie A, dopo Giuseppe Meazza (11 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (16 nel 1958/59).