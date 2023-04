Il 36% delle reti di Lautaro Martinez in questo campionato sono arrivate contro squadre neopromosse. Il Toro ha infatti messo a segno 5 dei suoi 14 gol contro questo tipo di avversarie: nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio dell'attaccante argentino, in rete anche nel 2-2 d'andata contro il Monza.