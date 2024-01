Mettendo la sua firma decisiva sul tabellino marcatori di Fiorentina-Inter, Lautaro Martínez ha eguagliato i record di due bomber nerazzurri del passato: oltre ad aver raggiunto Mauro Icardi nella classifica dei mercatori all time della Beneamata, segnando il 124esimo gol, il Toro è arrivato a quota 19 segnature nelle prime 21 giornate del torneo in corso come Christian Vieri nel 2002/03.