Lautaro Martínez, attualmente a quota 14 gol, potrebbe raggiungere contro il Monza quota 15 reti in campionato per la terza stagione consecutiva: tra i giocatori dell’Inter, l’ultimo a riuscirci è stato Mauro Icardi tra il 2014/15 e il 2017/18 (4 stagioni in quel caso).