L'Inter, alle prese con il problema del gol, fa tappa a Lisbona per sfidare il Benfica nei quarti d'andata di Champions League. E in Portogallo i precedenti non sembrano aiutare i nerazzurri da questo punto di vista: l'Inter non è infatti riuscita ad andare in rete in 7 delle 10 trasferte nelle coppe europee contro avversarie portoghesi, incluse 5 delle ultime 6. L'unico gol in questo parziale è quello di Obafemi Martins contro il Porto, risalente al 23 febbraio 2005. Lo ricorda Opta.