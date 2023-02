L’Inter ha vinto in 9 delle ultime 11 partite di Serie A TIM contro la Sampdoria (1N, 1P) e nelle ultime due in ordine di tempo ha registrato due successi per 3-0: i nerazzurri non battono i blucerchiati nel massimo torneo per tre volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950. Nelle ultime 8 sfide al Ferraris tra Sampdoria e Inter in Serie A regna perfetto equilibrio: 3 successi, 2 dei quali con clean sheets per ciascuna, e 2 pareggi. L’ultimo match a Genova è terminato in parità e bisogna tornare al 2008 per vedere due pareggi di fila in casa della Sampdoria tra queste due formazioni.