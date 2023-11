La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A TIM (87 vittorie su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra. La squadra bianconera ha vinto 5 cinque delle ultime 8 gare di Serie A contro l’Inter, 1 pareggio e 2 sconfitte completano il bilancio, tra cui le due più recenti senza subire gol. L’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno 3 successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni allenatore.