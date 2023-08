Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato contro l’Inter (1N, 9P), 2-1 il 1 marzo 2019 con Rolando Maran in panchina, grazie a un autogol di Ivan Perisic e la rete di Leonardo Pavoletti. L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 16 gare contro il Cagliari in Serie A (35 centri realizzati, una media di 2.2 a incontro), l’ultimo portiere rossoblù che ha tenuto la porta inviolata contro i nerazzurri è stato Michael Agazzi, il 14 aprile 2013 (successo per 2-0).

L’Inter inoltre ha vinto 6 delle ultime 7 trasferte contro il Cagliari in campionato (1P), tra cui le tre più recenti: nella sua storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro questa avversaria.