Per la prima volta l’Inter ha eliminato la Juventus in semifinale di Coppa Italia: nelle precedenti 5 occasioni in questa fase del torneo la Juventus aveva sempre superato il turno contro i nerazzurri. La squadra nerazzurra è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 sfide contro la Juventus in Coppa Italia (6V, 6N), incluse tutte le quattro più recenti (2V, 2N).