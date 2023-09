Se l'Inter rappresenta uno zoccolo duro della Nazionale di mister Spalletti non è certo per casualità. Il certosino lavoro degli ultimi anni ha infatti portato a una squadra sempre più italiana, tra colpi di prospettiva quali, a suo tempo, Barella e l'ultimo arrivato Frattesi ai più esperti Acerbi e Darmian. Ulteriore riprova arriva dai dati Transfermarkt, i quali segnalano i nerazzuri 13esimi in Serie A per numero di stranieri in rosa (16 su 25). Avanti, nettamente, nella speciale classifica il Milan, addirittura terzo alle spalle di Udinese e Lecce con ben 21 stranieri su 28 a comporre la rosa di mister Pioli.