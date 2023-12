L’Inter ha tenuto la porta inviolata in 11 delle 16 gare giocate nel torneo in corso, in sole cinque occasioni nella storia della Serie A TIM una formazione ha registrato più clean sheet nelle prime 17 giornate: la Juventus (12 nel 1965/66 e nel 2022/23), il Cagliari (13 nel 1966/67), il Milan (12 nel 1971/72) e la Roma (12 nel 2003/04) – tuttavia, nessuna di queste ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione.