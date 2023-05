L’Inter ha vinto la gara d’andata contro il Napoli per 1-0 e potrebbe diventare la terza squadra negli ultimi 40 campionati di Serie A capace di trovare il successo in entrambe le gare stagionali contro la formazione che ha terminato il torneo in prima posizione, dopo la Sampdoria 2012/13 e il Torino 1994/95 contro la Juventus.