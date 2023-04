All'Arechi, contro la Salernitana, l'Inter va alla caccia di una gioia che in campionato le manca da più di un mese. Tre punti fondamentali per fermare la serie negativa di tre sconfitte di fila nel torneo e rilanciare la sua candidatura in zona Champions. Una gioia che, evidenzia Opta, varrebbe doppio per Simone Inzaghi, a un passo dal centrare le 150 vittorie da allenatore in Serie A.