Quello di ieri è stato il quarto derby stagionale: dopo i due di campionato e la Supercoppa, ora si corre verso il quinto, la gara di ritorno di martedì. Questa è la terza volta nella storia in cui l’Inter ha battuto tre volte il Milan nella stessa stagione, dopo il 1973/74 (quattro) e il 1994/95. Inoltre per il terzo derby consecutivo, l’Inter non ha subito gol contro il Milan: non accadeva dal 1980.