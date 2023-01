Era da Juventus-Lazio 4-0 del 2013 che la finale di Supercoppa italiana non veniva vinta da una squadra con almeno tre gol di scarto prima del 3-0 con cui ieri l'Inter ha demolito il Milan a Riyadh. Dal 2007, invece, in tutte le precedenti 14 finali, la formazione detentrice dello scudetto aveva sempre segnato: l'ultima a non riuscirci prima dei rossoneri fu proprio l’Inter il 19 agosto 2007 (0-1 vs Roma).