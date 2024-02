L’Inter ha subito appena 10 gol in questo campionato, solo una squadra nell’era dei tre punti a vittoria ha chiuso le prime 23 gare giocate in una stagione di Serie A TIM incassando al massimo 10 reti: la Roma nel 2003/04 (10), con Fabio Capello alla guida. Oltre ad avere la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli 10 gol subiti, l’Inter ha anche la miglior differenza reti tra le squadre di questi tornei: +41, a fronte di 51 gol segnati e per l’appunto 10 incassati – segue il Bayern Monaco con +40.