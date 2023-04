Domani, all'Arechi, Inter e Salernitana si troveranno di fronte per l'ottava volta in assoluto in Serie A. Nei sette precedenti giocati in campionato, le due squadre non hanno mai pareggiato: il bilancio dice cinque vittorie conquistate dai nerazzurri contro le due dei granata. Sono dodici, infine, i gol segnati in tre confronti dai milanesi da quando i campani sono tornati nella massima Serie (record).