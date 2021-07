Inter, prima di campionato col Genoa: sarà la terza volta nella storia

Un pareggio nel 1973 e una vittoria nerazzurra nel 2013 il computo dei due precedenti col Grifone allo start della Serie A

Quella prevista ad oggi per domenica 22 agosto sarà la terza sfida tra Inter e Genoa alla prima giornata di campionato, sempre nello scenario di San Siro. La prima volta fu nella stagione 1973-74, quando i nerazzurri si fecero bloccare sullo 0-0 dal Grifone neopromosso e sostenuto a Milano da 25mila tifosi. Vittoria per l'Inter, invece, nella stagione 2013-2014, quando Walter Mazzarri debuttò in campionato con un bel 2-0 grazie ai gol di Yuto Nagatomo e Rodrigo Palacio.