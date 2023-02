L'Inter ha letteralmente blindato la sua porta nell'anno nuovo, in Serie A. Tanto che solo la Roma ha collezionato più clean sheet dei nerazzurri in questo 2023 (4 a 3). Un dato impressionante se messo in relazione con quanto successo nella prima parte della stagione, quando Skriniar e compagni erano rusciti a non incassare gol in 4 occasioni su 15 giornate.