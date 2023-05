Una doppia statistica pubblicata da Opta dopo la vittoria dell'Inter nel derby di ieri certifica la superiorità dei nerazzurri in questa stagione nei confronti dei rivali cittadini. E' stata infatti la prima volta che Inter e Milan si sono incontrati cinque volte in una sola annata e la seconda con quattro vittorie dell'Inter, dopo quella del 1973/74.

Inoltre, per la prima volta il Milan non è riuscito a segnare all'Inter in quattro partite di fila.