Quella di domani all'Olimpico sarà la sfida numero 214 in competizioni ufficiali tra Roma e Inter. Il bilancio è di 61 successi giallorossi, 59 pareggi, 93 affermazioni nerazzurre. Contro i nerazzurri, la Roma vanta una tradizione consolidata: con 213 precedenti, l'Inter è la squadra affrontata più volte dai capitolini nel corso della propria storia in tutte le competizioni, davanti alla Juventus (200), al Milan (197), alla Fiorentina (194) e a al Torino (183). L’Inter e la Fiorentina sono le uniche due squadre italiane affrontate dalla Roma anche in competizioni internazionali.