Da sosta a sosta: i numeri dell’Inter di Inzaghi. Barella il più presente

Sono 7 i gol arrivati dalla panchina, 15 i giocatori nerazzurri che hanno trovato la via del gol

Terza sosta per l'Inter di Simone Inzaghi a causa degli impegni delle nazionali. La squadra nerazzurra si ferma dopo aver conquistato 25 punti nelle prime 12 giornate, mentre in Champions League è al secondo posto con 7 punti alle spalle del Real Madrid (9).

Con 29 gol realizzati, quello interista si conferma il miglior attacco del campionato: in Serie A hanno trovato la via del gol 11 giocatori , mentre sono 15 i nerazzurri che hanno messo la loro firma tra Serie A e Champions League perché rispetto al bilancio all’ultima sosta hanno trovato il gol anche Sanchez, Brozovic, De Vrij e D’Ambrosio .

Edin Dzeko, a quota 8, si conferma il miglior marcatore nerazzurro davanti a Lautaro Martinez (5) e Correa (4), autore di due doppiette contro Verona e Udinese. Il giocatore di movimento che ha raccolto più minuti in campo è Nicolò Barella, davanti ai due difensori Skriniar e DeVrij e al compagno di reparto Marcelo Brozovic. Il croato è il giocatore che ha percorso più km in Serie A (in media 11.584) mentre il centrocampista numero 23 è quello che ha servito più assist nel torneo.