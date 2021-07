Inter, Nandez giocatore poliedrico: tre dati significativi registrati in Serie A

L'uruguaiano il migliore del Cagliari per palloni recuperi, contrasti ingaggiati e passaggi nella metà campo offensiva

Un giocatore poliedrico, che può svolgere più compiti in campo, dalla mezzala al quinto di destra. Questo l'identikit di Nahitan Nandez che ha convinto l'Inter a puntare forte su di lui in sede di mercato, tanto da imbastire una trattativa con il Cagliari negli ultimi giorni. Una duttilità confermata anche dai numeri registrati nelle ultime due stagioni in Sardegna: l'uruguaiano - sottolinea Opta - è stato il rossoblu a recuperare più palloni (352), ad ingaggiare più contrasti (114) e a tentare più passaggi nella metà campo offensiva (1357) in Serie A.