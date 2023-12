L'Inter è un'autentica macchina da gol in Serie A da quando Simone Inzaghi ne ha preso la guida dalla stagione 2021/22: i nerazzurri, infatti, viaggiano sopra le due marcature di media a partita, in campionato, dove ne hanno realizzate 196 in 93 gare, almeno 17 in più segnate rispetto a qualsiasi altra avversaria.