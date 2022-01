Inter-Lazio, 65 i successi nerazzurri in 157 gare. All’andata l’unico ko in A

Le statistiche relative ai precedenti tra le due formazioni a San Siro

L’Inter ha segnato in tutte le ultime cinque gare contro la Lazio in Serie A e non arriva a sei incontri di fila in rete con i biancocelesti dal 2012 (13 in quel caso). Nessuna delle ultime 13 sfide tra Inter e Lazio in un girone di ritorno in Serie A è terminato in parità: otto successi per i nerazzurri nel parziale, contro cinque biancocelesti.