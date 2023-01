Per il Napoli l'Inter rappresenta storicamente un osso duro: la squadra azzurra, infatti, ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A contro l’Inter: solo contro la Juventus ha subito più sconfitte nella competizione, arrivando a quota 70. In più, i nerazzurri sono in striscia positiva aperta contro i partenopei, avendo vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sette al Meazza a fronte di tre pareggi e due sconfitte. L’Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte il Napoli in Serie A grazie a 143 gol segnati, altro record in gare interne contro i partenopei nel massimo campionato.