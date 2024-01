Al giro di boa della stagione, l'Inter può vantare già tre giocatori in doppia cifra tra gol e assist in campionato: si tratta di Lautaro Martínez (17), Marcus Thuram (13) e Hakan Calhanoglu (10). Considerando i cinque maggiori tornei top in Europa solo il Bayer Leverkusen ne conta di più in questa stagione: i tedeschi sono a quota 5 (Boniface 17, Grimaldo 12, Wirtz 12, Frimpong 11, Hofmann 10).