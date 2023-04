Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime 9 sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con 4 successi per parte e un pareggio: nel periodo le due formazioni non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti otto partite interne contro questa avversaria in campionato (2N, 3P).