Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A. Al momento il 32 dell'Inter ha messo lo zampino in 8 marcature, con tre reti segnate e cinque assist. L'esterno nerazzurro non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A. Positivi anche i ricordi contro la Roma: negli ultimi tre match giocati contro i giallorossi sono arrivati due gol e un assist.