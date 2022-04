L’Inter, assieme al Bayern Monaco fresco campione di Germania, è una delle due squadre dei cinque top campionati europei in corso ad avere sia il miglior attacco che la miglior difesa del proprio torneo: 72 gol all’attivo e 28 al passivo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, mentre per i bavaresi 92 gol segnati e 30 subiti.