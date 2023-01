L'Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona, grazie a 18 successi e quattro pareggi. La formazione gialloblu è ancora ferma al successo del febbraio del 1992 firmato da Ezio Rossi. Tra le squadre contro cui l'Inter non ha mai perso una partita interna di Serie A, i l Verona è quella contro cui i nerazzurri hanno giocato più incontri: 31 gare in casa dei lombardi, con un bilancio di 20 successi dei padroni di casa e 11 pareggi.

I nerazzurri, inoltre, hanno trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide interne di campionato contro il Verona. l'ultima occasione in cui i veneti hanno tenuto la porta inviolata in casa dei nerazzurri risale al'11 marzo 1990, uno 0-0 con Giovanni Trapattoni sulla panchina lombarda.