Hakan Calhanoglu ha trasformato in gol tutti i cinque rigori calciati in Serie A (contro Roma, Lazio, Milan, Napoli e Juventus). Il numero 20 nerazzurro è poi il terzo giocatore turco ad aver trovato il gol in Serie A contro la Juventus dopo Sükrü Gülesin negli anni '50 e Can Bartu nel 1963.