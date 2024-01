Bilancio decisamente positivo contro il Verona per l'Inter nei 64 precedenti in Serie A: nella storia, i nerazzurri hanno conquistato trentanove successi contro i quattro degli scaligeri, con ventuno pareggi a completare il quadro. I milanesi hanno vinto il 61% delle sfide giocate in campionato contro l'Hellas, la formazione contro cui vantano la più alta percentuale di successi tra le squadre affrontate almeno quaranta volte nella competizione.