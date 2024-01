L'Inter ha collezionato complessivamente 87 punti in Serie A nel 2023, staccando tutte le altre squadre, compreso il Napoli campione d'Italia, che nell'anno appena passato si è fermato a quota 77. Nell'era dei tre punti a vittoria, solo in altre due occasioni i nerazzurri erano riusciti a fare meglio di così in campionato: 104 nel 2021 e 92 nel 2007.