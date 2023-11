L'ottimo momento di forma dell'Inter trova una grande conferma nei numeri. Nelle ultime 18 partite giocate in Serie A, infatti, per i nerazzurri sono arrivate ben 15 vittorie. Importante anche la differenza tra gol fatti e subiti, al momento +20 dopo le prime 10 gare di campionato: si tratta della seconda volta loro storia dell'Inter in Serie A, la prima era stata nel 1933/34 (+21).