Nicolò Barella è stato protagonista di un inizio di stagione davvero importante con la maglia nerazzurra. Il centrocampista di Inzaghi ha siglato in stagione già 5 reti (contro Cremonese, Udinese, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria) e avrà 23 partite a disposizione per raggiungere e superare il record stabilito in Serie A nella stagione 2017-18 con la maglia del Cagliari (6 reti). Un traguardo già raggiunto in stagione contando la rete pesantissima siglata nel 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona.