Contro l'Hellas Verona ieri sera Lautaro Martinez ha effettuato 4 tiri verso la porta, 2 gol, 3 passaggi chiave, 1 assist, vinto 3 dribbling e 1 tackle e ottenuto la bellezza di 10 punti WhoScored. Un punteggio perfetto mai raggiunto fino a questo momento in stagione. Sui social del sito di statistiche calcistiche si legge: "Martinez è diventato il primo giocatore a ottenere un punteggio WhoScored 10 (perfetto) in una partita di Serie A in questa stagione".

️ Lautaro Martinez vs Verona:



Shots - 4

️ Goals - 2

Key passes - 3

🅰️ Assists - 1

Dribbles - 3

Tackles - 1

️ WS Rating - 10



On Wednesday night, Martinez became the first player to earn a perfect WhoScored 10 rating in a Serie A match this season! pic.twitter.com/PhdKTxa195