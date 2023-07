Alvaro Morata si porta dietro la nomea di non essere un bomber di razza, ma più un attaccante di manovra. Una statistica pubblicata oggi da Opta sembra però andare in controtendenza rispetto a questa ipotesi. L'attaccante spagnolo, si legge, è infatti lo spagnolo che ha preso parte a più reti in Champions League (30, con 23 gol e 7 assist) dal 2012/'13 in poi.

30 - Dal 2012/13, sua prima stagione nel torneo, Álvaro #Morata è il giocatore spagnolo 🇪🇸 che ha preso parte a più reti in Champions League: 30 (23 gol e 7 assist). Mirino. pic.twitter.com/k1CVxFUCT1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 18, 2023