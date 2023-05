Domani, dovrebbe toccare nuovamente a Samir Handanovic difendere i pali dell'Inter nella sfida contro il Sassuolo. Per l'esperto portiere sloveno potrebbe essere l'occasione per tagliare un traguardo importante in carriera: Handanovic, infatti, è a meno uno dai 200 incontri interi senza reti subite in Serie A. Potrebbe pertanto diventare il secondo portiere capace di tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dietro a Gianluigi Buffon (288).